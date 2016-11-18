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Предстоятель УПЦ: церква завжди підтримувала цілісність України та єдність українського народу

Предстоятель УПЦ: церква завжди підтримувала цілісність України та єдність українського народу

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій підкреслив, що Церква завжди підтримувала цілісність України та єдність українського народу. Про це він сказав під час зустрічі Президента України Петра Порошенка із представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Ми будемо робити все для того, щоб це зберігалося і досягалося, щоб негаразди, які ми маємо, були ліквідовані”, — зазначив він.

П.Порошенко також вкотре відзначив важливість створення Єдиної української помісної православної церкви. “І як віруюча людина, і як громадянин молюся і мрію про єдність нашої Церкви”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу.

Глава держави зазначив, що цього тижня планувалися масові акції для дестабілізації ситуації всередині України, в тому числі із застосуванням російських грошей та технологій.

Українські Національні Новини

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