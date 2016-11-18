Предстоятель УПЦ: церковь всегда поддерживала целостность Украины и единство украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий подчеркнул, что Церковь всегда поддерживала целостность Украины и единство украинского народа. Об этом он сказал во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы будем делать все для того, чтобы это сохранялось и достигалось, чтобы проблемы, которые мы имеем, были ликвидированы", - отметил он.
П.Порошенко также в очередной раз отметил важность создания Единой украинской поместной православной церкви. "И как верующий человек, и как гражданин молюсь и мечтаю о единстве нашей Церкви", - сказал Глава государства.
Напомним, Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа.
Глава государства отметил, что на этой неделе планировались массовые акции для дестабилизации ситуации внутри Украины, в том числе с применением российских денег и технологий.