Представниця Польщі перемогла на "Дитячому Євробаченні - 2018"

Його показували в прямому ефірі телеканали “Білорусь-1” і “Білорусь-24”, сайт Белтелерадіокомпанії (виступає організатором всіх заходів музичного проекту як єдиний в країні член Європейської мовної спілки) і офіційний сайт дитячого “Євробачення”. На території України трансляцію конкурсу здійснював телеканал “UA:Перший”.

Переможець визначився за підсумками глядацького голосування і результатів оцінок, які виставило національне журі від кожної з країн, що беруть участь в конкурсі.

За головний трофей “Євробачення” — кришталевий мікрофон боролися представники 20 країн. Це рекордне число за всю історію конкурсу.

Роксана Венгель на сцені конкурсу виконала композицію Anyone I Want To Be. Вона переможець першого сезону The Voice Kids Poland. Хоча після оцінок журі Польщі не було в топ-3, голосів глядачів вистачило для того, щоб Роксана Вегель виявилася на першому місці з 20 учасників. Також високі місця зайняли представниці Франції та Австралії. Представниця України Дарина Красновецька — посіла 4 місце, набравши 182 бали.