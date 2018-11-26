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Представительница Польши победила на "Детском Евровидении - 2018"

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тринадцатилетняя представительница Польши Роксана Венгель победила на международном конкурсе песни “Детское Евровидение — 2018”. Финал конкурса прошел в воскресенье в Минске, передает УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Его показывали в прямом эфире телеканалы “Беларусь-1” и “Беларусь-24”, сайт Белтелерадиокомпании (выступает организатором всех мероприятий музыкального проекта как единственный в стране член Европейского вещательного союза) и официальный сайт детского “Евровидения”. На территории Украины трансляцию конкурса осуществлял телеканал “UA:Перший”.

Победитель определился по итогам зрительского голосования и результатов оценок, которые выставило национальное жюри от каждой из стран, участвующих в конкурсе.

За главный трофей “Евровидения” — хрустальный микрофон боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Роксана Венгель на сцене конкурса исполнила композицию Anyone I Want To Be. Она победитель первого сезона The Voice Kids Poland. Хотя после оценок жюри Польши не было в топ-3, голосов зрителей хватило для того, чтобы Роксана Вегель оказалась на первом месте из 20 участников. Также высокие места заняли представительницы Франции и Австралии. Представительница Украины Дарина Красновецкая — заняла 4 место, набрав 182 балла.

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