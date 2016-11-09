Представництво України в Європейському економічному сенаті сприятиме підтримці українських фінпрограм
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наявність сенаторів у Європейському економічному сенаті (ЄЕС) від української сторони матиме позитивний вплив на просування українських реформ. Зокрема, це повинно позитивно позначитися на енергетичній сфері також. Таку думку УНН озвучив народний депутат, член комітету ВРУ з питань бюджеті Костянтин Іщейкін, коментуючи той факт, що в ЄЕС завилися нові сенатори від України.
"Я думаю, що це буде сприяти і просуванню ідеї фонду по енергетиці, енергозберігаючі технології, які рухав віце-прем'єр-міністр Зубко близько місяця тому. Також думаю, що це буде сприяти підтримці низці інших фінансових програм", - сказав він.
Нардеп додав, що членство в Європейському економному сенаті - це в першу чергу розвиток співпраці, який дозволить отримувати додаткову інформацію від країни ЄС та нести позитив про просунення наших реформ.
Нагадаємо, нардеп Сергій Тригубенко днями отримав сертифікат сенатора Європейського економічного сенату.
За його словами, це стане інструментом пришвидшення українських реформ.
“Цей орган (Європейський економічний сенат — ред.) у країнах ЄС покликаний формувати дієвий діалог між бізнесом та владою, з метою розвитку різних галузей промисловості, таких як важка, легка, харчова, ІТ, енергетична галузі. Сенат відкриває дорогу до прямого контакту з європейськими технологіями, досвідом, напрацюваннями у законодавстві тощо”, — зазначив С.Тригубенко.
Також він додав, що цей орган забезпечує надання консультацій як бізнесу, так і уповноваженим інституціям влади щодо вирішення тих чи інших проблемних аспектів на шляху реформування.
“Головне — ЄЕС, завдяки своєму статусу і беззаперечній репутації, має дієві важелі впливу на втілення країнами європейських цінностей та обов’язків, які в рамках різноманітних Асоціацій, Договорів та Програм на себе беруть держави-члени.
Україна ж, вже давно не осторонь цих процесів. Ми зробили рішучій крок, яким визначили основний напрямок свого руху на багато років вперед. Саме тому ЄЕС — це чергова сходинка до подальшого зближення з вектором розвитку Євросоюзу”, — наголосив С.Тригубенко.