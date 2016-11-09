Представительство Украины в Европейском экономическом сенате будет способствовать поддержке украинских финпрограмм

"Я думаю, что это будет способствовать и продвижению идеи фонда по энергетике, энергосберегающие технологии, которые двигал вице-премьер-министр Зубко около месяца назад. Также думаю, что это будет способствовать поддержанию ряда других финансовых программ", - сказал он.

Нардеп добавил, что членство в Европейском экономическом сенате - это в первую очередь развитие сотрудничества, которое позволит получать дополнительную информацию от стран ЕС и нести позитив о продвижении наших реформ.

Напомним, нардеп Сергей Тригубенко на днях получил сертификат сенатора Европейского экономического сената.

По его словам, это станет инструментом ускорения украинских реформ.

"Этот орган (Европейский экономический сенат - ред.) в странах ЕС призван формировать действенный диалог между бизнесом и властью, с целью развития различных отраслей промышленности, таких как тяжелая, легкая, пищевая, ІТ, энергетическая отрасли. Сенат открывает дорогу к прямому контакту с европейскими технологиями, опытом, наработками в законодательстве и т.д.", - отметил С.Тригубенко.

Также он добавил, что этот орган обеспечивает предоставление консультаций как бизнесу, так и уполномоченным институтам власти по решению тех или иных проблемных аспектов на пути реформирования.

"Главное - ЕЭС, благодаря своему статусу и беспрекословной репутации, имеет действенные рычаги влияния на воплощение странами европейских ценностей и обязанностей, которые в рамках различных Ассоциаций, Договоров и Программ на себя принимают государства-члены.

Украина же, уже давно не в стороне от этих процессов. Мы сделали решительный шаг, которым определили основное направление своего движения на много лет вперед. Именно поэтому ЕЭС - это очередная ступенька к дальнейшему сближению с вектором развития Евросоюза", - отметил С.Тригубенко.