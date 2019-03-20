Представники України та Норвегії провели зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв провів зустріч з Генеральним директором з питань безпеки МЗС Норвегії Кнутом Хауге. Про це повідомив у Twitter, передає УНН.
"Відмінна зустріч з Генеральним директором з питань безпеки Міністерства закордонних справ Норвегії Кнутом Хауге. Норвегія – один з найбільш відданих партнерів України. Ми поділяємо ті самі принципи і політику в боротьбі зі звичайними та гібридними загрозами з боку Росії", – написав Макеєв.
Раніше УНН повідомляв, що прем’єр-міністри України Володимир Гройсман і Норвегії Ерна Солберг обговорили ситуацію в Азовському морі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман: у Норвегії пообіцяли 1,5 млрд дол. інвестицій
Нагадаємо, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік.