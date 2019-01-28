Норвегія підтримує санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з міністром закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Сьорейде, сторони погодилися, що одним з інструментів протидії агресії РФ є санкційна політика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.
"І зараз ми задоволені динамікою та результативністю політичного діалогу і розраховуємо на максимально дієву роль Норвегії у подальшому зміцненні європейської та євроатлантичної єдності щодо протидії агресивним діям Росії", – сказав Володимир Гройсман.
Він нагадав, що агресія Росії давно набула ознак гібридності. І йдеться не тільки про щоденні атаки на позиції українських військових на сході країни. Ситуація в Азовському морі залишається напруженою.
"Це військова, політична та економічна дестабілізаційна кампанія проти України - щоб запобігти нашій інтеграції до ЄС та НАТО. Та ми розпочали процес закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію на конституційному рівні", – пояснив Володимир Гройсман.
Сторони погодилися, що одним з інструментів протидії агресії є санкційна політика, яка має лише посилюватися.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з візитом Норвегію.