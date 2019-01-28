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Норвегія підтримує санкції проти Росії

Норвегія підтримує санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з міністром закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Сьорейде, сторони погодилися, що одним з інструментів протидії агресії РФ є санкційна політика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.

"І зараз ми задоволені динамікою та результативністю політичного діалогу і розраховуємо на максимально дієву роль Норвегії у подальшому зміцненні європейської та євроатлантичної єдності щодо протидії агресивним діям Росії", – сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що агресія Росії давно набула ознак гібридності. І йдеться не тільки про щоденні атаки на позиції українських військових на сході країни. Ситуація в Азовському морі залишається напруженою.

"Це військова, політична та економічна дестабілізаційна кампанія проти України - щоб запобігти нашій інтеграції до ЄС та НАТО. Та ми розпочали процес закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію на конституційному рівні", – пояснив Володимир Гройсман. 

Сторони погодилися, що одним з інструментів протидії агресії є санкційна політика, яка має лише посилюватися.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з візитом Норвегію.

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