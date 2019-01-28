Норвегія підтримує санкції проти Росії

КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з міністром закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Сьорейде, сторони погодилися, що одним з інструментів протидії агресії РФ є санкційна політика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.