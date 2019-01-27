Гройсман поїде в Норвегію за інвестиціями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Завтра, 28 січня, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з візитом Норвегію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Під час міжнародних зустрічей економіка і бізнес є великим компонентом. В понеділок я буду перебувати в Осло (Норвегія - ред), будемо обговорювати подальші можливості співпраці", - сказав Володимир Гройсман.
Візит покликаний сприяти зміцненню українсько-норвезького співробітництва у політичній, торгово-економічній, інвестиційній та інших сферах, налагодженню прямих контактів між представниками ділових кіл двох країн. Однією з центральних подій візиту стане Українсько-норвезький бізнес-форум.
Для України питання залучення інвестицій є одним з пріоритетів.
"Для мене пріоритет – створення нормального бізнес- середовища, адже саме бізнес створює нові робочі місця, новий продукт або послугу. Влада має не заважати, а створювати умови для розвитку", - зазначив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, NBT, Total і ЄБРР підписали угоду щодо проекту “Сиваш” на засіданні другої інвестиційної ради в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.