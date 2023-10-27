Представники Ірану та ХАМАС зустрілися в москві - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Алі Багері Кані під час візиту до москви зустрівся з членом бюро терористичного угруповання ХАМАС Абу Марзуком. Про це повідомило посольство Ірану в москві, передає DW, пише УНН.
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Зазначається, що заступник глави МЗС Ірану Алі Багері Кані обговорив із членом політбюро ХАМАС, яку багато країн визнають терористичною організацією, Абу Марзуком припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
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"Пріоритетом Тегерана у переговорах з іноземними сторонами є негайне припинення вогню, надання допомоги народу та зняття репресивної блокади Гази", - цитує дипломата посольство.
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Раніше представники ХАМАС зустрілися і з російськими чиновниками. У МЗС Ізраїлю це назвали "негідним кроком, який узаконює звірства терористів".