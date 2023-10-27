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Представники Ірану та ХАМАС зустрілися в москві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 82149 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Алі Багері Кані під час візиту до москви зустрівся з членом бюро терористичного угруповання ХАМАС Абу Марзуком. Про це повідомило посольство Ірану в москві, передає DW, пише УНН.

Представники Ірану та ХАМАС зустрілися в москві - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що заступник глави МЗС Ірану Алі Багері Кані обговорив із членом політбюро ХАМАС, яку багато країн визнають терористичною організацією, Абу Марзуком припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Цитата

"Пріоритетом Тегерана у переговорах з іноземними сторонами є негайне припинення вогню, надання допомоги народу та зняття репресивної блокади Гази", - цитує дипломата посольство.

Нагадаємо

Раніше представники ХАМАС зустрілися і з російськими чиновниками. У МЗС Ізраїлю це назвали "негідним кроком, який узаконює звірства терористів".

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