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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Представители Ирана и ХАМАС встретились в москве - СМИ

Киев • УНН

 • 82149 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани во время визита в москву встретился с членом бюро террористической группировки ХАМАС Абу Марзуком. Об этом сообщило посольство Ирана в москве, передает DW, пишет УНН.

Представители Ирана и ХАМАС встретились в москве - СМИ

Детали

Отмечается, что заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани обсудил с членом политбюро ХАМАС, которую многие страны признают террористической организацией, Абу Марзуком прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

Цитата

"Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы", - цитирует дипломата посольство.

Напомним

Ранее представители ХАМАС встретились и с российскими чиновниками. В МИД Израиля это назвали "недостойным шагом, который узаконивает зверства террористов".

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