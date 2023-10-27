Представители Ирана и ХАМАС встретились в москве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани во время визита в москву встретился с членом бюро террористической группировки ХАМАС Абу Марзуком. Об этом сообщило посольство Ирана в москве, передает DW, пишет УНН.
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Отмечается, что заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани обсудил с членом политбюро ХАМАС, которую многие страны признают террористической организацией, Абу Марзуком прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
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"Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы", - цитирует дипломата посольство.
Напомним
Ранее представители ХАМАС встретились и с российскими чиновниками. В МИД Израиля это назвали "недостойным шагом, который узаконивает зверства террористов".