Правозахисники закликали писати листи Балуху

За словами правозахисників, у активіста майже не залишилося сил боротися за своє життя. Як зазначається, у колонії до нього ставляться вкрай упереджено і нетерпимо через його українську позицію і боротьбу з російською репресивною системою. Зараз чоловіка перевели до ШІЗО на 15 діб.

Правозахисники просять підтримати Володимира та відправляти йому листи. Це можна зробити через російську систему ФСВП-лист. Для цього потрібно перейти за посиланням https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create. У графі "Оберіть свій регіон" потрібно відзначити "Тверська область". У графі "Виберіть установа" вказати "ІК-4 Торжок".

Для того, щоб українець отримав листи, рекомендовано писати їх російською мовою і уникати пропозицій і фраз, які російська влада може трактувати як "екстремістські".

Нагадаємо, стан Балуха погіршився, болять нирки, посилилися набряки. У посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.