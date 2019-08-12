Правозащитники призвали писать письма Балуху
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Крымская правозащитная группа призывает поддержать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в российской колонии. Об этом правозащитники сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам правозащитников, у активиста почти не осталось сил бороться за свою жизнь. Как отмечается, в колонии к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо из-за его украинской позиции и борьбы с российской репрессивной системой. Сейчас мужчину перевели в ШИЗО на 15 суток.
Правозащитники просят поддержать Владимира и отправлять ему письма. Это можно сделать через российскую систему ФСИН-письмо. Для этого нужно перейти по ссылке https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create. В графе "Выберите свой регион" нужно отметить "Тверская область". В графе "Выберите учреждение" указать "ИК-4 Торжок".
Для того, чтобы украинец получил письма, рекомендуется писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российские власти могут трактовать как "экстремистские".
Напомним, состояние Балуха ухудшилось, болят почки, усилилась отечность. В посольстве США в Украине выразили обеспокоенность из-за сообщения об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который был во дворе его дома.