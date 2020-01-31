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Правозахисники пояснили, чому кримчани покидають окупований Крим

Київ • УНН

 • 30172 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Серед причин, з яких кримчани переміщуються з окупованої території Криму на материкову Україну: нав’язане громадянство, вилучення земельних ділянок та призов до армії РФ. Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний, передає кореспондент УНН.

Правозахисники пояснили, чому кримчани покидають окупований Крим

"Якщо говорити про причини, я думаю, кожен з нас приблизно розуміє, чому кримчани переміщуються з окупованої території Криму на материкову Україну. Ми розуміємо, що такі причини можуть носити і громадянсько-політичний характер, тобто, це питання нав’язаного громадянства, питання дискримінації українців в Криму. Це так само можуть бути питання культурно- релігійні, тобто, неможливість громадян України і кримських татар навчатися в Криму на своїй рідній мові", - сказав Віталій Набухотний.

Він також додав, що є також і релігійний аспект – дискримінація української православної церкви та мусульман.

"Так само, звичайно, економічні підстави – зокрема, всі ці економічні питання стосовно необхідності перереєстрації бізнесу, стосовно вилучення земельних ділянок, стосовно експропріації та знищення майна, тощо", - розповів Віталій Набухотний.

Юрист зазначив, що причин багато, а однією з них також є призов в Криму.

"Нам відомо приблизно 14 тис. призовників, які були призвані в армію РФ з Криму, станом на фактично, останній призов", - додав Віталій Набухотний.

Нагадаємо, рік тому, 31 січня 2019 року, УНН повідомляв, що з окупованого Криму видворили майже 2,5 тис. осіб, які не мають російського громадянства, більшість з яких - українці.

Як повідомлялося, ПАРЄ вимагає від Росії припинити військове втручання на Донбасі і анексію Криму.

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