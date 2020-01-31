Правозащитники объяснили, почему крымчане покидают оккупированный Крым

"Если говорить о причинах, я думаю, каждый из нас примерно понимает, почему крымчане перемещаются из оккупированной территории Крыма на материковую Украину. Мы понимаем, что такие причины могут носить и гражданско-политический характер, то есть это вопрос навязанного гражданства, вопрос дискриминации украинцев в Крыму. Это так же могут быть вопросы культурно-религиозные, то есть, невозможность граждан Украины и крымских татар учиться в Крыму на своем родном языке", - сказал Виталий Набухотный.

Он также добавил, что есть также и религиозный аспект - дискриминация Украинской Православной Церкви и мусульман.

"Так же, конечно, экономические основания - в частности, все эти экономические вопросы о необходимости перерегистрации бизнеса, по изъятию земельных участков, в отношении экспроприации и уничтожения имущества и т.д.", - рассказал Виталий Набухотный.

Юрист отметил, что причин много, а одной из них также есть призыв в Крыму.

"Нам известно примерно 14 тыс. призывников, которые были призваны в армию РФ из Крыма, по состоянию на фактически последний призыв", - добавил Виталий Набухотный.

Напомним, год назад, 31 января 2019 года, УНН сообщал, что из оккупированного Крыма выдворили почти 2,5 тыс. человек, не имеющих российского гражданства, большинство из которых - украинцы.

Как сообщалось, ПАСЕ требует от России прекратить военное вмешательство на Донбассе и аннексию Крыма.