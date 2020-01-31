ПАРЄ вимагає від Росії припинити військове втручання на Донбасі і анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає від Росії "покласти край її військового втручання" на сході України. Про це йдеться в тексті резолюції, прийнятій в четвер, 30 січня, на засіданні зимової сесії ПАРЄ в Страсбурзі і присвяченій моніторингової процедури Асамблеї в період з січня по грудень 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на DW.
У тексті документа члени ПАРЄ закликали Москву "повністю виконати мінські угоди" і припинити підтримку "незаконних збройних формувань" на Донбасі.
Російська делегація в свою чергу висловила незгоду з текстом резолюції по цілому ряду положень. Так, депутат Держдуми Микола Рижак, зазначив, що, незважаючи на протести Москви, асамблея посилила формулювання, прийнявши в ході розгляду поправку, внесену делегацією України.
У числі інших вимог ПАРЄ до РФ: відмовитися від "незаконної анексії Криму", беззастережно і в повній мірі співпрацювати з Міжнародною слідчою групою (JIT) і нідерландською прокуратурою в залученні до відповідальності винних у загибелі рейсу MH17.
Крім того, депутати асамблеї очікують від російської сторони ефективних заходів щодо запобігання порушень прав ЛГБТ, зокрема в Чечні, і повноцінної співпраці з міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.
Москву також закликали припинити "повзучу анексію грузинських регіонів - Південної Осетії і Абхазії", наголошується в документі.
Нарешті, в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили тривогу в зв'язку з загостренням негативних тенденцій в області "демократії, верховенства закону і прав людини" в РФ.
Нагадаємо, голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс планує зібрати за одним столом представників делегацій Росії, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та України, щоб спробувати врегулювати протиріччя між ними.