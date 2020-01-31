ПАСЕ потребовала от России прекратить военное вмешательство на Донбассе и аннексию Крыма

В тексте документа члены ПАСЕ призвали Москву "полностью выполнить минские соглашения" и прекратить поддержку "незаконных вооруженных формирований" на Донбассе.

Российская делегация в свою очередь выразила несогласие с текстом резолюции по целому ряду положений. Так, депутат Госдумы Николай Рыжак, отметил, что, несмотря на протесты Москвы, ассамблея усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины.

В числе других требований ПАСЕ к РФ: отказаться от "незаконной аннексии Крыма", безоговорочно и в полной мере сотрудничать с Международной следственной группой (JIT) и нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в гибели рейса MH17.

Кроме того, депутаты ассамблеи ожидают от российской стороны эффективных мер по предотвращению нарушений прав ЛГБТ, в частности в Чечне, и полноценного сотрудничества с международным сообществом в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Москву также призвали прекратить "ползучую аннексию грузинских регионов - Южной Осетии и Абхазии", отмечается в документе.

Наконец, в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили тревогу в связи с обострением негативных тенденций в области "демократии, верховенства закона и прав человека" в РФ.

Напомним, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс планирует собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними.