Глава ПАСЕ хочет собрать делегатов Украины, стран Балтии, Грузии и России за одним столом

"Я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - приводит издание слова Дамса.

При этом председатель ПАСЕ добавил, что результат такой встречи "будет понятен позже".

Напомним, украинская делегация будет следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды.