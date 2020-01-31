Глава ПАСЕ хочет собрать делегатов Украины, стран Балтии, Грузии и России за одним столом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс планирует собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними. Об этом он заявил в интервью "Известиям", сообщает УНН.
"Я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - приводит издание слова Дамса.
При этом председатель ПАСЕ добавил, что результат такой встречи "будет понятен позже".
Напомним, украинская делегация будет следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды.