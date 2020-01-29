"Новая нормальность" в ПАСЕ: Ясько рассказала о дальнейшей работе украинской делегации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Об этом сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, отвечая на вопрос о дальнейшей работе делегации после подтверждения полномочий российской делегации в организации, передает УНН.
Ясько на своей странице в Facebook определила три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ.
"Мы будем активно и профессионально работать в ПАСЕ и рамках мандата, полученного от Верховной Рады Украины.
Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Никакой толерантности к закрыванию глаз на попытку изменения статуса оккупированных территорий Украины.
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Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзами и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала она.
Напомним, большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительную санкционную процедуру. Однако ее механизм выписан так, что реализовать санкции в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы, практически невозможно.