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"Новая нормальность" в ПАСЕ: Ясько рассказала о дальнейшей работе украинской делегации

Киев • УНН

 • 15220 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Об этом сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, отвечая на вопрос о дальнейшей работе делегации после подтверждения полномочий российской делегации в организации, передает УНН.

"Новая нормальность" в ПАСЕ: Ясько рассказала о дальнейшей работе украинской делегации

Ясько на своей странице в Facebook определила три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ.

"Мы будем активно и профессионально работать в ПАСЕ и рамках мандата, полученного от Верховной Рады Украины.

Мы будем следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды. Любые антиукраинские выпады не останутся без ответа. Никакой толерантности к закрыванию глаз на попытку изменения статуса оккупированных территорий Украины.

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Мы продолжим работать с позитивной повесткой дня вместе с партнерами, друзами и единомышленниками. Наша цель неизменна - восстановление авторитета СЕ, укрепление прав человека, демократии и верховенства права", - написала она.

Напомним, большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительную санкционную процедуру. Однако ее механизм выписан так, что реализовать санкции в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы, практически невозможно.

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