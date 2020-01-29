"Нова нормальність" у ПАРЄ: Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Ми будемо слідкувати, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди. Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, відповідаючи на запитання про подальшу роботу делегації після підтвердження повноважень російської делегації в організації, передає УНН.
Ясько на своїй сторінці у Facebook визначила три основні напрямки подальшої роботи української делегації в ПАРЄ.
"Ми будемо активно і професійно працювати в ПАРЄ і рамках мандату, отриманого від Верховної Ради України.
Ми будемо слідкувати, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди. Будь-які антиукраїнські випади не залишаться без відповіді. Жодної толерантності до заплющування очей на спробу зміну статусу окупованих територій України.
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Ми продовжимо працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзами та однодумцями. Наша мета незмінна - відновлення авторитету РЄ, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права", - написала вона.
Нагадаємо, більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо.