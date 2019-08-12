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Правоцентрист Джамматтеї переміг на президентських виборах в Гватемалі

Правоцентрист Джамматтеї переміг на президентських виборах в Гватемалі

Київ • УНН

 • 15304 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Лідер правоцентристської партії "Вперед" Алехандро Джамматтеї набрав на президентських виборах в Гватемалі 59% голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Такі дані наводить вищий виборчий трибунал країни.

Його суперниця, Сандра Торрес, яка представляє соціал-демократичний "Національний союз надії", набрала більше 40% голосів.

11 серпня в Гватемалі відбувся другий тур президентських виборів. Алехандро Джамматтеї бере участь в них в четвертий раз.

Його основними політичними гаслами стали заяви про повернення смертної кари для боротьби з організованою злочинністю, боротьби з бідністю заради зниження нелегальної міграції та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, у в'язниці Гватемали сталася стрілянина, загинули 7 осіб.

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