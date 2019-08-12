Правоцентрист Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи набрал на президентских выборах в Гватемале 59% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Такие данные приводит высший избирательный трибунал страны.
Его соперница, Сандра Торрес, которая представляет социал-демократический "Национальный союз надежды", набрала более 40% голосов.
11 августа в Гватемале состоялся второй тур президентских выборов. Алехандро Джамматтеи принимает участие в них в четвертый раз.
Его основными политическими лозунгами стали заявления о возвращении смертной казни для борьбы с организованной преступностью, борьбе с бедностью ради снижения нелегальной миграции и борьбе с коррупцией.
Напомним, в тюрьме Гватемалы произошла перестрелка, погибли 7 человек.