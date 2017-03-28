Правоохоронці затримали на хабарі у 810 тис грн посадовця Печерської РДА — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Начальника відділу по роботі з учасниками АТО та членами їх сімей Управління праці та соціального захисту населення Печерської райдержадміністрації в Києві затримали на хабарі у 810 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Вказаний посадовець вимагав від громадянина винагороду у сумі 810 тис. гривень за сприяння в отриманні на пільгових умовах двохкімнатної квартири в одному із житлових комплексів у місті Києві”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що зловмисника затримано одразу після передачі йому грошових коштів в одному зі столичних ресторанів.
“На даний час слідчі столичної прокуратури проводять обшуки в приміщенні Печерської РДА та за місцем проживання фігуранта кримінального провадження”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів.