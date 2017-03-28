Правоохранители задержали на взятке в 810 тыс. грн чиновника Печерской РГА - прокуратура

“Указанный чиновник требовал от гражданина вознаграждение в сумме 810 тыс. гривен за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов в городе Киеве”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник задержан сразу после передачи ему денежных средств в одном из столичных ресторанов.

“В настоящее время следователи столичной прокуратуры проводят обыски в помещении Печерской РГА и по месту жительства фигуранта уголовного производства”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.