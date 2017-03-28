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Правоохранители задержали на взятке в 810 тыс. грн чиновника Печерской РГА - прокуратура

Правоохранители задержали на взятке в 810 тыс. грн чиновника Печерской РГА - прокуратура

Киев • УНН

 • 19108 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Начальника отдела по работе с участниками АТО и членами их семей Управления труда и социальной защиты населения Печерской райгосадминистрации в Киеве задержали на взятке в 810 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Указанный чиновник требовал от гражданина вознаграждение в сумме 810 тыс. гривен за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов в городе Киеве”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленник задержан сразу после передачи ему денежных средств в одном из столичных ресторанов.

“В настоящее время следователи столичной прокуратуры проводят обыски в помещении Печерской РГА и по месту жительства фигуранта уголовного производства”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.

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