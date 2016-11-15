Правоохоронці забезпечують безпеку під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кілька десятків правоохоронців забезпечують безпеку біля будівлі Верховної Ради у Києві, передає кореспондент УНН.
Серед залучених правоохоронців є і війсковослужбовці Національної гвардії з амуніцією.
Вони, зокрема, охороняють під'їзди біля будівлі парламенту.
Крім того, поблизу приміщення ВР встановили знак, що попереджає про обмеження руху через охоронні заходи.
На площі Конституції перебуває кілька десятків людей.
Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у заторах.
Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.