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15 марта, 19:03 • 110403 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153019 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129235 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122373 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108072 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103142 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители обеспечивают безопасность под ВР

Правоохранители обеспечивают безопасность под ВР

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Несколько десятков правоохранителей обеспечивают безопасность у здания Верховной Рады в Киеве, передает корреспондент УНН.

Среди привлеченных правоохранителей есть и военные Национальной гвардии с амуницией.

Они, в частности, охраняют подъезды у здания парламента.

Кроме того, возле здания ВР установили знак, предупреждающий об ограничении движения из-за охранных мероприятий.

На площади Конституции находится несколько десятков человек.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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