Правоохранители обеспечивают безопасность под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Несколько десятков правоохранителей обеспечивают безопасность у здания Верховной Рады в Киеве, передает корреспондент УНН.
Среди привлеченных правоохранителей есть и военные Национальной гвардии с амуницией.
Они, в частности, охраняют подъезды у здания парламента.
Кроме того, возле здания ВР установили знак, предупреждающий об ограничении движения из-за охранных мероприятий.
На площади Конституции находится несколько десятков человек.