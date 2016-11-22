Правоохоронці виявили гранату в сміттєвому баку у Києві

Так, предмет, схожий на гранату “РГД-5” з запалом, правоохоронці виявили у сміттєвому баку на вулиці Княжий Затон.

Подія відповідним чином зареєстрована та за фактомс прави відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення слідчі встановлюють походження вилученої гранати та як вона туди потрапила. Досудове розслідування у справі триває.