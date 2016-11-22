Правоохранители обнаружили гранату в мусорном баке в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Столичные правоохранители обнаружили гранату в мусорном баке на улице Княжий Затон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, предмет, похожий на гранату "РГД-5" с запалом, правоохранители обнаружили в мусорном баке на улице Княжий Затон.
Событие соответствующим образом зарегистрировано и по данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования указанного уголовного преступления следователи устанавливают происхождение изъятой гранаты и как она туда попала. Досудебное расследование по делу продолжается.