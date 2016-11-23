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Правоохоронці виявили гранату у жителя Львівщини

Київ • УНН

 • 6069 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Львівщині правоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на гранату Ф-1 із запалом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці виявили гранату у жителя Львівщини

Так, 22 листопада під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста виявили та вилучили у 42—річного місцевого мешканця предмет, схожий на гранату Ф-1 із запалом. За словами 42-річного жителя Золочева, предмет, схожий на гранату, він знайшов на смітнику біля будинку та, будучи в нетверезому стані, вирішив принести його додому. Боєприпас правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Наразі вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

 

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