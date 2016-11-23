Правоохоронці виявили гранату у жителя Львівщини

Так, 22 листопада під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста виявили та вилучили у 42—річного місцевого мешканця предмет, схожий на гранату Ф-1 із запалом. За словами 42-річного жителя Золочева, предмет, схожий на гранату, він знайшов на смітнику біля будинку та, будучи в нетверезому стані, вирішив принести його додому. Боєприпас правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Наразі вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.