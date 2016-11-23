Правоохранители обнаружили гранату у жителя Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во Львовской области правоохранители обнаружили у мужчины предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, 22 ноября в ходе оперативно-профилактической отработки города правоохранители обнаружили и изъяли у 42-летнего местного жителя предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом. По словам 42-летнего жителя Золочева, предмет, похожий на гранату, он нашел на помойке возле дома и, будучи в нетрезвом состоянии, решил принести его домой. Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Решается вопрос квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.