Правоохоронці вилучили 30 кг наркосироини та гранатомет на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Полтавщині правоохоронці вилучили близько 30 кг наркосировини, зброю та боєприпаси. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Вчора, 14 листопада, у ході санкціонованих обшуків, в одному з господарств в Кобеляцькому районі правоохоронці виявили та вилучили близько 30 кілограмів наркосировини, пристрій для куріння коноплі, прилади для подрібнення та перевіювання наркотичних засобів.
Також було вилучено реактивний протитанковий гранатомет “РПГ- 22”, гранату для підствольного гранатомету “ВОГ 17” від АГС, амфетамін та інгредієнти для його приготування.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч.3 чт.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання передбачене законом — до восьми років позбавлення волі.