Правоохранители изъяли 30 кг наркосырья и гранатомет в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Полтавской области правоохранители изъяли около 30 кг наркосырья, оружие и боеприпасы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Вчера, 14 ноября, в ходе санкционированных обысков, в одном из хозяйств в Кобеляцком районе правоохранители обнаружили и изъяли около 30 килограммов наркосырья, устройство для курения конопли, приборы для измельчения наркотических средств.
Также изъяли реактивный противотанковый гранатомет "РПГ- 22", гранату для подствольного гранатомета "ВОГ 17" от АГС, амфетамин и ингредиенты для его приготовления.
Решается вопрос об открытии уголовных производств по ч.3 чт.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание предусмотрено законом - до восьми лет лишения свободы.