Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Нічну стрілянину на вул.Бугаївській в Одесі правоохоронці кваліфікували як умисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
“Відомості за фактом стрілянини були внесені в ЄРДР за ч 2 ст 115 КК (умисне вбивство, вчинене групою осіб). Всю ніч поліцейські проводили оперативно-розшукові та слідчі заходи. У місті досі діє план перехоплення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора невідомі розстріляли чоловіка на вул.Бугаївській в Одесі.