Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в Одессе

“Ведомости по факту стрельбы были внесены в ЕРДР по ч 2 ст 115 УК (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Всю ночь полицейские проводили оперативно-розыскные и следственные мероприятия. В городе до сих пор действует план “Перехвата”, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера неизвестные застрелили мужчину на ул.Бугаевской в Одессе.