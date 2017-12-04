Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Ночную стрельбу на уул.Бугаевской в Одессе правоохранители квалифицировали как умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
“Ведомости по факту стрельбы были внесены в ЕРДР по ч 2 ст 115 УК (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Всю ночь полицейские проводили оперативно-розыскные и следственные мероприятия. В городе до сих пор действует план “Перехвата”, — говорится в сообщении.
Напомним, вчера неизвестные застрелили мужчину на ул.Бугаевской в Одессе.