Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Львові поліцейські перевіряють повідомлення про замінування суду, на місці події проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львіваської області.
Сьогодні, 7 листопада, об 11.45 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення суду, розташованого по вулиці Личаківській у Львові.
На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у таких випадках.
Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію, з будівлі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Поліцейські проводять заходи для встановлення особи, котра повідомила про замінування.