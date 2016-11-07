Правоохранители проверяют информацию о заминировании суда во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во Львове полицейские проверяют сообщение о заминировании суда, на месте происшествия проводится эвакуация работников и посетителей суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, 7 ноября, в 11:45 в полицию поступило сообщение о заминировании здания суда, расположенного по улице Лычаковской во Львове.
На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб, которые задействуются в таких случаях.
Правоохранители обследуют помещение и прилегающую территорию, из здания проводится эвакуация работников и посетителей суда. Полицейские проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.