Правоохранители проверяют информацию о заминировании суда во Львове

Сегодня, 7 ноября, в 11:45 в полицию поступило сообщение о заминировании здания суда, расположенного по улице Лычаковской во Львове.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб, которые задействуются в таких случаях.

Правоохранители обследуют помещение и прилегающую территорию, из здания проводится эвакуация работников и посетителей суда. Полицейские проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.