Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні - Монастирський

Деталі

Рятувальники, поліцейські та гвардійці відпрацювали дії під час виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Очільник МВС сказав, що навчання підтвердили злагодженість взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.

“Метою цих навчань було відпрацювання взаємодії. Мета досягнута. Працівники всіх підрозділів системи МВС спрацювали абсолютно на високому професійному рівні”, — наголосив Денис Монастирський.

Крім цього, міністр поінформував, що надалі планується проведення низки навчань, зокрема й спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.

“З 9 по 12 лютого ми плануємо провести ряд навчань на сході та в центральних областях України. Навчання відбуватимуться за сценарієм захоплення вже в реальних населених пунктах, а саме — захоплення адміністративної будівлі — міської ради, районної державної адміністрації або відділу поліції”, — повідомив очільник МВС.

Він також наголосив, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

“Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь”, — сказав міністр.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.