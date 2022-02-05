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Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине - Монастырский

Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине - Монастырский

Киев • УНН

 • 28045 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине. Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые произошли в городе Припяти в Киевской области, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Спасатели, полицейские и гвардейцы отработали действия во время возникновения кризисной ситуации и ведения боевых действий в урбанизованной местности.

Глава МВД сказал, что учения подтвердили слаженность взаимодействия работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в самых сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.

“Целью этих учений была отработка взаимодействия. Цель достигнута. Работники всех подразделений системы МВД сработали абсолютно на высоком профессиональном уровне”, — подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме этого, министр проинформировал, что в дальнейшем планируется проведение ряда учений, в том числе и совместные отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.

“С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения пройдут по сценарию захвата уже в реальных населенных пунктах, а именно — захват административного здания — городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции”, — сообщил глава МВД.

Он также подчеркнул, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе выявила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.

"Попытки внутренней дестабилизации в Украине могут продолжаться и в дальнейшем. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям. Именно во время учений мы выявляем недостатки для устранения их и учета в дальнейшем. Делаем все, чтобы был эффективный, своевременный ответ”, — сказал министр.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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