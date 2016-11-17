Правохоронці затримали вбивцю на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поліцейські Київської області за "гарячими слідами" затримали підозрюваного у вбивстві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, до поліції Київщини надійшло повідомлення від медпрацівника, що в лікарню потрапив чоловік з вогнепальним пораненням голови та нижньої кінцівки. Незабаром він помер у реанімаційному відділенні. Встановлено, що швидка доставила потерпілого з села Хотів.
За адресою, звідки потерпілого доставили до лікарні, прибула слідчо-оперативна група. Зустріла правоохоронців господарка, яка розповіла, що нібито пораненого чоловіка викинули з автомобіля невідомі люди, які проїжджали біля двору, однак описати прикмети ні осіб, ні автівки жінка не змогла.
В результаті розслідування правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний син господарки будинку. Під час обшуку у нього вилучили пістолет іноземного виробництва та три набої до нього.
Як з’ясувалось, конфлікт між чоловіком та найманим працівником виник через гроші - робітник попросив розрахуватися за роботу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення підозри зловмиснику.
Досудове слідство триває.