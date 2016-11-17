Правоохранители задержали убийцу в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полицейские Киевской области по "горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, в полицию Киевской области поступило сообщение от медработника, что в больницу попал мужчина с огнестрельным ранением головы и нижней конечности. Вскоре он умер в реанимационном отделении. Установлено, что скорая доставила пострадавшего из села Хотов.
По адресу, откуда пострадавшего доставили в больницу, прибыла следственно-оперативная группа. Встретила правоохранителей хозяйка, которая рассказала, что якобы раненого мужчину выбросили из автомобиля неизвестные люди, которые проезжали возле двора, однако описать приметы ни лиц, ни машины женщина не смогла.
В результате расследования правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний сын хозяйки дома. Во время обыска у него изъяли пистолет иностранного производства и три патрона к нему.
Как выяснилось, конфликт между мужчиной и наемным работником возник из-за денег - рабочий попросил рассчитаться за работу.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения злоумышленнику.
Досудебное следствие продолжается.