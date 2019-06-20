Правляча партія Польщі захотіла націоналізувати іноземні ЗМІ в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Правляча партія Польщі “Право і справедливість” заявила про бажання націоналізувати (“реполонізувати”) іноземні засоби масової інформації. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Даний захід стане можливим у разі, якщо партія переможе на парламентських виборах, запланованих на листопад 2019 року.
“Партія, яка себе поважає і народ не можуть допустити, щоб більшість ЗМІ залишалися в чужих руках”, — зазначив віце-прем’єр Ярослав Говін. За його словами, передача контролю над медіаресурсами польської нації є пріоритетним завданням майбутнього парламенту країни.
Після приходу до влади в 2015 році “Право і справедливість” взяла під свій контроль телеканал TVP, матеріали якого критикують за ангажованість у відношенні до уряду.
У минулому році Польща скасувала штраф приватному каналу TVN24, накладений в 2016 році за висвітлення протестів в парламенті. Приводом для такого рішення стало припущення Держдепартаменту США про те, що правляча партія хоче захопити телеканал, що належить групі Discovery.
Як стало відомо раніше, через фільм про домагання духівництва — правляча польська партія може програти вибори.