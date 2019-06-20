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Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ в стране

Киев • УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правящая партия Польши “Право и справедливость” заявила о желании национализировать (“реполонизировать”) иностранные средства массовой информации. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ в стране

Данная мера станет возможной в случае, если партия победит на парламентских выборах, запланированных на ноябрь 2019 года.

“Уважающие себя партия и народ не могут допустить, чтобы большинство СМИ оставались в чужих руках”, — отметил вице-премьер Ярослав Говин. По его словам, передача контроля над медиаресурсами польской нации является приоритетной задачей будущего парламент страны.

После прихода к власти в 2015 году “Право и справедливость” взяла под свой контроль телеканал TVP, материалы которого критикуют за ангажированность по отношению к правительству.

В прошлом году Польша отменила штраф частному каналу TVN24, наложенный в 2016 году за освещение протестов в парламенте. Поводом для такого решения стало предположение Госдепартамента США о том, что правящая партия хочет захватить телеканал, принадлежащий группе Discovery.

Как стало известно ранее, из-за фильма о домогательствах духовенства — правящая польская партия может проиграть выборы.

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