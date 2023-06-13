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Працюватиме навіть під час блекаутів: на Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. На Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Працюватиме навіть під час блекаутів: на Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію

Деталі

Як зазначається, станцію запустив мобільний оператор lifecell. Її підживлює 7 сонячних батарей: вдень від сонця, вночі від місяця. Завдяки цьому тисячі українців залишатимуться на зв’язку, навіть коли немає електрики.

Поки що станція працює в тестовому режимі. Інженери стежать за результатами і наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком.

"Телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. Із 34 тисяч базових станцій понад 90 % забезпечені акумуляторами, близько 10 % — генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше", - наголосив Федоров.

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