Працюватиме навіть під час блекаутів: на Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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Як зазначається, станцію запустив мобільний оператор lifecell. Її підживлює 7 сонячних батарей: вдень від сонця, вночі від місяця. Завдяки цьому тисячі українців залишатимуться на зв’язку, навіть коли немає електрики.
Поки що станція працює в тестовому режимі. Інженери стежать за результатами і наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком.
"Телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. Із 34 тисяч базових станцій понад 90 % забезпечені акумуляторами, близько 10 % — генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше", - наголосив Федоров.
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