Будет работать даже во время блэкаутов: в Одесской области тестируют первую энергонезависимую базовую станцию

Детали

Как отмечается, станцию запустил мобильный оператор lifecell. Ее подпитывает 7 солнечных батарей: днем от солнца, ночью от луны. Благодаря этому тысячи украинцев будут оставаться на связи, даже когда нет электричества.

Пока что станция работает в тестовом режиме. Инженеры следят за результатами и пока довольны качеством работы и бесперебойной связью.

"Телекомовцы активно готовятся к осенне-зимнему периоду уже сегодня. Из 34 тысяч базовых станций более 90 % обеспечены аккумуляторами, около 10 % — генераторами. Операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше", - отметил Федоров.

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