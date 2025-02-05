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Працевлаштування ветеранів: у МХП розповіли, як адаптовують військових до цивільного життя

Працевлаштування ветеранів: у МХП розповіли, як адаптовують військових до цивільного життя

Київ • УНН

 • 19554 перегляди

Працевлаштування ветеранів: у МХП розповіли, як адаптовують військових до цивільного життя.

Восени 2023 року в компанії МХП запровадили посаду координатора із взаємодії з військовими та ветеранами. Це було зроблено для того, аби полегшити адаптацію співробітників, які повернулися з війни. Як відбувається адаптація ветеранів і ветеранок до цивільного життя та якою є роль координатора відповідного напряму – поділилася старша бізнес-партнерка з персоналу МХП за напрямами сталий розвиток, маркетинг, комунікації Інна Захарчук, передає УНН.

Деталі

Вона розповіла, що в компанії МХП люди є найбільшою цінністю.

Ми – компанія, яка налічує понад 30 тис. працівників, і зараз у лавах мобілізованих понад 2600 наших співробітників. Вони повертаються, і ми створюємо можливості, щоб вони отримали комплексну підтримку на шляху реінтеграції та професійної адаптації

- пояснила Захарчук, додаючи, що компанія зберігає за своїми мобілізованими співробітниками робочі місця та продовжує платити заробітну плату.

Адаптація ветеранів і ветеранок до цивільного життя проходить у межах програми "МХП Поруч", головними чинниками якої є медичний супровід, матеріальна допомога, робоче місце, правова підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація, психологічна підтримка та дружня атмосфера. Саме цього потребують українські військові, які повертаються з війни в суспільство, каже Захарчук.

Вона також зазначила, що станом на 1 січня цього року близько 600 ветеранів повернулися в компанію.

"226 із них - на їхні попередні робочі місця, які компанія зберігала для них, і понад 240 - це були створені нові робочі місця. І 118 людей долучилися до компанії вже в статусі ветерана, які раніше не працювали. І кожен кейс по-своєму індивідуальний", - уточнила представниця МХП.

Розповідаючи про етапи реінтеграції ветеранів, старша бізнес-партнерка з персоналу МХП зазначила, що цей процес можна поділити на два етапи.

"Загалом я б поділила всю програму на два важливих етапи. Це мобілізація і демобілізація співробітника. На етапі мобілізації компанія зберігає робоче місце і продовжує виплату заробітної плати. Окрім того, ми поруч з цією людиною, коли вона вже мобілізована, бо розуміємо, що часто є запити від тих бригад, де людина служить, або безпосередньо від людини, яка служить", - сказала Захарчук.

Паралельно МХП опікується сім’ями мобілізованих.

"Коли людина на фронті, їй дуже важливо, щоб її близьких підтримували. Координатор із взаємодії спілкується з сім'єю, за потреби допомагає. Це можуть бути дуже різні запити: від консультації психолога чи юриста до, наприклад, нарубати або привезти дрова, бо там немає кому цього зробити, чоловік на війні. Також ми організовуємо різні групи підтримки та ретрити для жінок, які чекають своїх військових", - розповіла вона.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ - програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
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