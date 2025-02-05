Трудоустройство ветеранов: в МХП рассказали, как адаптируют военных к гражданской жизни.

Осенью 2023 года в компании МХП ввели должность координатора по взаимодействию с военными и ветеранами. Это было сделано для того, чтобы облегчить адаптацию сотрудников, вернувшихся с войны. Как происходит адаптация ветеранов и ветеранок к гражданской жизни и какова роль координатора соответствующего направления - поделилась старший бизнес-партнер по персоналу МХП по направлениям устойчивое развитие, маркетинг, коммуникации Инна Захарчук, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что в компании МХП люди являются самой большой ценностью.

Мы - компания, которая насчитывает более 30 тыс. работников, и сейчас в рядах мобилизованных более 2600 наших сотрудников. Они возвращаются, и мы создаем возможности, чтобы они получили комплексную поддержку на пути реинтеграции и профессиональной адаптации - пояснила Захарчук, добавляя, что компания сохраняет за своими мобилизованными сотрудниками рабочие места и продолжает платить заработную плату.

Адаптация ветеранов и ветеранок к гражданской жизни проходит в рамках программы "МХП Поруч", главными факторами которой являются медицинское сопровождение, материальная помощь, рабочее место, правовая поддержка, социальная реинтеграция, профессиональная адаптация, психологическая поддержка и дружеская атмосфера. Именно в этом нуждаются украинские военные, которые возвращаются с войны в общество, говорит Захарчук.

Она также отметила, что по состоянию на 1 января этого года около 600 ветеранов вернулись в компанию.

"226 из них - на их предыдущие рабочие места, которые компания сохраняла для них, и более 240 - это были созданы новые рабочие места. И 118 человек присоединились к компании уже в статусе ветерана, которые ранее не работали. И каждый кейс по-своему индивидуален", - уточнила представительница МХП.

Рассказывая об этапах реинтеграции ветеранов, старший бизнес-партнер по персоналу МХП отметила, что этот процесс можно разделить на два этапа.

"В целом я бы поделила всю программу на два важных этапа. Это мобилизация и демобилизация сотрудника. На этапе мобилизации компания сохраняет рабочее место и продолжает выплату заработной платы. Кроме того, мы рядом с этим человеком, когда он уже мобилизован, потому что понимаем, что часто есть запросы от тех бригад, где человек служит, или непосредственно от человека, который служит", - сказала Захарчук.

Параллельно МХП занимается семьями мобилизованных.

"Когда человек на фронте, ему очень важно, чтобы его близких поддерживали. Координатор по взаимодействию общается с семьей, при необходимости помогает. Это могут быть очень разные запросы: от консультации психолога или юриста до, например, нарубить или привезти дрова, потому что там некому это сделать, муж на войне. Также мы организовываем различные группы поддержки и ретриты для женщин, которые ждут своих военных", - рассказала она.

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.