Практично всі світові індекси продемонстрували падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За підсумками торгів 28 листопада на світових фондових ринках спостерігалося падіння всіх провідних індексів, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES знизився на −54.24 пункту (-0.28%) і становить 19 097.90 пункту.
Індекс S&P 500 знизився на −11.63 пункту (-0.53%) і становить 2 201.72 пункту.
Індекс NASDAQ знизився на −30.11 пункту (-0.56%) і становить 5 368.81 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на −31.58 пункту (—1.04%) і становить 3 016.80 пункту.
Індекс FTSE 100 знизився на −41.28 пункту (-0.60%) і становить 6 799.47 пункту.
Індекс DAX знизився на −116.60 пункту (-1.09%) і становить 10 582.67 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 знизився на −66.04 пункту (-0.36%) і становить 18 290.85 пункту.