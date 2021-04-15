Пожежу у лікарні на Прикарпатті загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Пожежу, що сталася на покрівлі двоповерхової будівлі Долинської центральної районної лікарні, ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"О 9:49 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
Що було раніше
В Івано-Франківській області сталася пожежа у будівлі інфекційного відділення Долинської центральної районної лікарні. Повідомлення про пожежу Долинської ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей вогнеборці отримали 15 квітня о 7:39.
З приміщення евакуювали 37 людей, у тому числі 4 неходячих пацієнтів. Для електропостачання реанімаційного відділення підключили генератор.
Додамо
Правонаступницею Долинської ЦРЛ значиться Долинська багатопрофільна лікарня, яка визначена як лікарня для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.