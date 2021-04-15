На Прикарпатті сталася пожежа в COVID-лікарні: евакуювали 37 людей

Деталі

Повідомлення про пожежу Долинської ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей вогнеборці отримали 15 квітня о 7:39.

До місця події для гасіння пожежі відправили 75 осіб особового складу та 17 одиниць техніки.

"Як з'ясувалося, виникла пожежа покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ. О 8:10 під час пожежі в Долинській центральній районній лікарні, з будівлі ланками ГДЗС евакуйовано 37 осіб, з них 4 особи не ходячі. О 9:04 пожежу в двоповерховій будівлі інфекційного відділення Долинської ЦРЛ локалізовано на площі 250 кв. м", - повідомили у ДСНС.

"Для забезпечення електроенергією реанімаційного відділення задіяно генератор ДСНС", - додали у відомстві.

Жертв та постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Додамо

Правонаступницею Долинської ЦРЛ значиться Долинська багатопрофільна лікарня, яка визначена як лікарня для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.