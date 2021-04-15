На Прикарпатье произошел пожар в COVID-больнице: эвакуировали 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области произошел пожар в здании инфекционного отделения Долинской центральной районной больницы, из помещения эвакуировали 37 человек, в том числе 4 неходячих пациентов. Для электроснабжения реанимационного отделения подключили генератор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС в области и центрального апарата ГСЧС.
Детали
Сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей пожарные получили 15 апреля в 7:39.
К месту происшествия для тушения пожара отправили 75 человек личного состава и 17 единиц техники.
"Как выяснилось, возник пожар кровли двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ. В 8:10 во время пожара в Долинской центральной районной больнице, из здания звеньями ГДЗС эвакуированы 37 человек, из них 4 лица не ходячие. В 9:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 кв. м", - сообщили в ГСЧС.
"Для обеспечения электроэнергией реанимационного отделения задействовано генератор ГСЧС", - добавили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Добавим
Правопреемницей Долинской ЦРБ значится Долинская многопрофильная больница, которая определена как больница для госпитализации пациентов с COVID-19.